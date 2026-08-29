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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серхио Перес: «Возможно, буду выступать в «Ф-1» еще три года. Не стал бы гонять так же долго, как Алонсо»

Пилот « Кадиллака » считает, что сможет провести в «Ф-1» еще несколько сезонов. «Мне кажется, есть определенный возраст, когда у тебя начинается спад.

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