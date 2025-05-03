🌡️🌥️Прогноз погоды 0️⃣3️⃣ мая. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🌡️🌥️Прогноз погоды 0️⃣3️⃣ мая. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с.