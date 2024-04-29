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ВАР матча «Ростов» – «Оренбург» заменили из-за засчитанного гола ЦСКА в ворота «Балтики» («СЭ»)

Сегодня команды встретятся в 26-м туре Мир РПЛ. Игра начнется в 19:45 по московскому времени.  Изначально обязанности видеоассистента судьи должен был исполнять Андрей Фисенко, однако сегодня вместо него был назначен Евгений Турбин.

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