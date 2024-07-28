Утром, 6 июля, работники Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов собрались в филиале Воротынь на озере, чтобы показать свои умения и навыки в турнире по ловле рыбы.
Улов FISH.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Утром, 6 июля, работники Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов собрались в филиале Воротынь на озере, чтобы показать свои умения и навыки в турнире по ловле рыбы.
Свежие комментарии