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Четвероногие герои: как собаки несут службу в зоне боевых действий

Четвероногие герои: как собаки несут службу в зоне боевых действий

Служебные собаки по-прежнему остаются важным звеном в армии, несмотря на развитие современных технологий разминирования.

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