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Тренер Павловича Левин заявил, что видит свои недоработки после нокаута бойца

Тренер Павловича Левин заявил, что видит свои недоработки после нокаута бойца

Артем Левин, секундант и тренер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергея Павловича, взял на себя вину за быстрое поражение спортсмена на турнира промоушена 295 от британца Тома Аспиннала и заявил, что в тяжелой весовой категории каждый удар может стать решающим.

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