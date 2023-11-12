Тренер Павловича Левин заявил, что видит свои недоработки после нокаута бойца

Артем Левин, секундант и тренер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергея Павловича, взял на себя вину за быстрое поражение спортсмена на турнира промоушена 295 от британца Тома Аспиннала и заявил, что в тяжелой весовой категории каждый удар может стать решающим.