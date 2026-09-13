Технический обзор модернизированного НРТК «Курьер 2.0»В рамках III-го международного технологического конгресса «Технологии», проходящего в эти дни в Москве, особый интерес военных специалистов вызывает модернизированный наземный робототехнический комплекс «Курьер 2.
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