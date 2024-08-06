Проектировщик выходит на дом, где по плану надо делать крышу, а оказывается, делать надо фундамент

В России возобновили программу экстренного переселения жилья. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что власти принимают меры для ускорения переселения объектов жилья, которые были непригодны для проживания до 1 января 2017 года.
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