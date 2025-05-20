Чиновницу в Вологодской области отправили в отставку за слова ее дочери про СВО

Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова была отправлена в отставку после видеоролика, на котором ее дочь, пользуясь статусом Шевцовой, угрожает недоброжелателям отправкой на специальную военную операцию (СВО).
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