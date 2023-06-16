Медаль «За отвагу» передали вдове погибшего участника СВО из Бердска

В Бердске торжественно вручили медаль «За отвагу» вдове погибшего десантника – участника СВО. 15 июня в администрации города Бердска вдове старшего сержанта гвардейского парашютно-десантного полка Александра Редникова передали медаль «За Отвагу».
В Бердске торжественно вручили медаль «За отвагу» вдове погибшего десантника – участника СВО. 15 июня в администрации города Бердска вдове старшего сержанта гвардейского парашютно-десантного полка Александра Редникова передали медаль «За Отвагу».
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