Sibkray.ru

232 подписчика

Медаль «За отвагу» передали вдове погибшего участника СВО из Бердска

Медаль «За отвагу» передали вдове погибшего участника СВО из Бердска

В Бердске торжественно вручили медаль «За отвагу» вдове погибшего десантника – участника СВО. 15 июня в администрации города Бердска вдове старшего сержанта гвардейского парашютно-десантного полка Александра Редникова передали медаль «За Отвагу».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх