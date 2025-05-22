Глава Беловского района Курской области Волобуев пострадал при атаке БПЛА

Главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву потребовалась помощь медиоков в результате атаки украинского дрона на его автомобиль, сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн.
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