ИЗВЕСТИЯ iz

6 352 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Starikan Старенький
    Англичанка плачет...В Британии сообщи...
  • Константин Белимов
    Это конечно дурость резать то, за что сам заплатил, ведь это уже твоё, а не шанель, так зачем себя же наказывать? Я с...Певица Валерия на...
  • mullonen
    Ой, мля... а если бы Азов не выступал, то всё нормально было бы?Власти Греции наз...

Псаки прокомментировала позицию Венгрии по оплате российского газа

Псаки прокомментировала позицию Венгрии по оплате российского газа

Решение по выбору валюты при оплате российского газе каждая страна принимает самостоятельно, однако США уже высказывали свою позицию по данному вопросу, заявила в ходе регулярного брифинга 6 апреля пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх