Псаки прокомментировала позицию Венгрии по оплате российского газа

Решение по выбору валюты при оплате российского газе каждая страна принимает самостоятельно, однако США уже высказывали свою позицию по данному вопросу, заявила в ходе регулярного брифинга 6 апреля пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.