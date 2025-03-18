Куклачев раскрыл причины, по которым женщина не может выйти замуж

Юрий Куклачев - знаменитый советский и российский артист цирка, коверный клоун, дрессировщик кошек, радиоведущий, писатель, народный артист РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола, создатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек в Москве, которому исполнилось 35 лет.
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