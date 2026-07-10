Жительница России взыскала с МВД ущерб за ошибку в загранпаспорте

Решение нижестоящей инстанции, согласно которому Министерство внутренних дел должно выплатить местной жительнице компенсацию за ошибку в загранпаспорте, подтвердил Приморский краевой суд, 10 июля сообщает пресс-служба суда.
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