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Царьград

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Воздушная тревога отменена в Киеве и ряде областей Украины

Воздушная тревога отменена в Киеве и ряде областей Украины

В Киеве и областях Украины отменена воздушная тревога, согласно данным официального ресурса. Впрочем, в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях предупреждения об угрозе с воздуха остаются в силе.

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