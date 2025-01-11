Кто же все-таки победит в затянувшейся освободительной операции: математик-пророк дает объяснения и надежду

А еще бы он посчитал, сколько нужно тротила, чтобы утопить остров Великобритания вместе со всем его наполением. чтобы осталось только Бул-л-ль-к ...

МВ

Михаил Величко

Интерпретация чушь: "прибор" - человек, "стрелочки на приборе" могут быть разными: у кого-то кофейная гуща, у кого-то карты, у кого-то кости, у Сидика - числа и 4 арифметических действия. Учеников, которые бы смогли перенят метод, - него нет.