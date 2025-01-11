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Кто же все-таки победит в затянувшейся освободительной операции: математик-пророк дает объяснения и надежду

Кто же все-таки победит в затянувшейся освободительной операции: математик-пророк дает объяснения и надежду

Кто же все-таки победит в затянувшейся освободительной операции: математик-пророк дает объяснения и надежду Ольга БезродняяИзвестный математик и пророк Сидик Афган привлек внимание общественности своей необычной схемой прогнозирования событий.

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Комментарии
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Николай Сопляков
А еще бы он посчитал, сколько нужно тротила, чтобы утопить остров Великобритания вместе со всем его наполением. чтобы осталось только Бул-л-ль-к ...
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20 час.
Галина Друзина
И Америку заодно.
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20 час.
МВ
Михаил Величко
Интерпретация чушь: &quot;прибор&quot; - человек, &quot;стрелочки на приборе&quot; могут быть разными: у кого-то кофейная гуща, у кого-то карты, у кого-то кости, у Сидика - числа и 4 арифметических действия. Учеников, которые бы смогли перенят метод, - него нет.
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13 час.

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