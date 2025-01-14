Об этом он заявил в своей заключительной речи по внешней политике Президент Джо Байден в своей заключительной речи по внешней политике в понедельник заявил, что поддержка Украины со стороны США создавала риск ядерной конфронтации с Россией.
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