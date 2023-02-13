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Клопп одержал 250 побед быстрее всех тренеров в истории «Ливерпуля» – в 414-м матче

Клопп одержал 250 побед быстрее всех тренеров в истории «Ливерпуля» – в 414-м матче

Юрген Клопп одержал 250-ю победу во главе «Ливерпуля». «Красные» обыграли «Эвертон» (2:0) в рамках 23-го тура АПЛ.

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