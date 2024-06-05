Байден случайно сделал знаменитое движение Бритни Спирс и стал мемом

В соцсетях активно обсуждают нестандартное поведение президента США Американский президент Джо Байден стал героем интернет-мемов после того, как на пресс-конференции невольно повторил знаменитое движение поп-певицы Бритни Спирс.
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