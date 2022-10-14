Мировое обозрение

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14.10.2022 Последние сводки войны на Украине: Российская армия перехватила инициативу под Лиманом! Карта боевых действий (18 видео)

14.10.2022 Последние сводки войны на Украине: Российская армия перехватила инициативу под Лиманом! Карта боевых действий (18 видео)

ВС РФ продолжили обстреливать инфраструктурные и военные объекты на территории Украины: под удар попал логистический терминал в Наливайковке в Киевской области, где предположительно находился склад поставленного по ленд-лизу вооружения и техники.

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