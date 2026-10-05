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How Marshals Got Justice For Riley Green's Garrett In Season 2 Premiere: 'We Wanted To Connect Everything Back,' EP Says

How Marshals Got Justice For Riley Green's Garrett In Season 2 Premiere: 'We Wanted To Connect Everything Back,' EP Says

The Marshals Season 2 premiere included an important reveal about Garrett, played by Riley Green. Spencer Hudnut takes TVLine inside the big moment.

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