Туроператоры рассказали, стоит ли нижегородцам ехать в отпуск в Абхазию

Политический кризис, отключения света, отсутствие интернета и угроза закрытия. Того и гляди, популярная среди туристов Абхазия перестанет быть одним из самых недорогих курортов среди россиян, в том числе и для нижегородцев.
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