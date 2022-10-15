Путин анонсировал завершение мобилизации в РФ через две недели: Места вручения повесток потенциальным 78 000 резервистам с 14 октября по 28 октября 2022

Вручение повестки на улице возможно, однако следует помнить, что повестку оформляют заблаговременно Президент России Владимир Путин объявил, 14 октября, выступая перед журналистами, что мобилизационные мероприятия в стране закончатся через 2 недели.
Вручение повестки на улице возможно, однако следует помнить, что повестку оформляют заблаговременно Президент России Владимир Путин объявил, 14 октября, выступая перед журналистами, что мобилизационные мероприятия в стране закончатся через 2 недели.
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