Дрэймонд Грин – о травме Букера: «Два лучших игрока серии против «Санз» теперь у «Нового Орлеана»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин оценил расклад сил в паре первого раунда «Финикс» – «Новый Орлеан» после травмы Девина Букера, которая вывела его из строя на несколько недель.

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