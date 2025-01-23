Анонсирован постапокалиптический градостроитель ALL WILL FALL для ПК Издатель ви...

Анонсирован постапокалиптический градостроитель ALL WILL FALL для ПКИздатель видеоигр tinyBuild и разработчик All Parts Connected анонсировали ALL WILL FALL, инновационный градостроительный симуляторкоторый сочетает в себе управление колонией с высокими ставками и чисто физический хаос, где каждое здание может рухнуть под тяжестью.
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