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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсирован постапокалиптический градостроитель ALL WILL FALL для ПК Издатель ви...

Анонсирован постапокалиптический градостроитель ALL WILL FALL для ПК Издатель ви...

Анонсирован постапокалиптический градостроитель ALL WILL FALL для ПКИздатель видеоигр tinyBuild и разработчик All Parts Connected анонсировали ALL WILL FALL, инновационный градостроительный симуляторкоторый сочетает в себе управление колонией с высокими ставками и чисто физический хаос, где каждое здание может рухнуть под тяжестью.

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