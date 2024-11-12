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"ВО": российские войска методично разрушают систему ПВО в Киеве и области

"ВО": российские войска методично разрушают систему ПВО в Киеве и области

После нескольких ночных ударов по системе противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве и Киевской области на Украине сделали вывод, что российский войска такой тактикой методично разрушают ПВО столичного региона и специально перегружают ее звенья.

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