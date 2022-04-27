Мэттьюс – первый игрок за 10 лет с 60 голами в сезоне НХЛ

Мэттьюс – первый игрок за 10 лет с 60 голами в сезоне НХЛ

Остон Мэттьюс – 1-й игрок за 10 лет с 60 голами в сезоне НХЛ.  24-летний нападающий «Торонто» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (3:0).

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