Мэттьюс – первый игрок за 10 лет с 60 голами в сезоне НХЛ

Остон Мэттьюс – 1-й игрок за 10 лет с 60 голами в сезоне НХЛ. 24-летний нападающий «Торонто» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (3:0).
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