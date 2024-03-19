Биологи обнаружили, что добавки пропионата могут стать потенциальным средством лечения болезни Паркинсона

Исследовательская группа под руководством профессора Чаогу Чжэна (Chaogu Zheng) из Школы биологических наук Гонконгского университета (School of Biological Sciences at The University of Hong Kong, HKU) недавно обнаружила, что пропионат, короткоцепочечная жирная кислота (SCFA), сильно подавляет нейродегенерацию на животных моделях болезни Паркинсона (БП), регулируя межорганную передачу сигналов между кишечником и мозгом.
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