Леди Гага и её жених Майкл Полански "наслаждаются каждым мгновением", проведённым с дочерью Роуз. Источник, близкий к паре, рассказал в интервью People, что 40-летняя певица и 42-летний предприниматель "души не чают" в первом ребёнке.