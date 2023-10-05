Взяли популярный кроссовер из Китая и посчитали плюсы и минусы после 100 тысяч км

Новый китайский кроссовер сразу после покупки, как правило, вызывает только положительные эмоции. А через пару-тройку лет и десятки тысяч километров? Стоит ли покупать такую машину с пробегом? Этот вопрос исследует эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, собрав отзывы покупателей различных кроссоверов из КНР.