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За рулем

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Взяли популярный кроссовер из Китая и посчитали плюсы и минусы после 100 тысяч км

Взяли популярный кроссовер из Китая и посчитали плюсы и минусы после 100 тысяч км

Новый китайский кроссовер сразу после покупки, как правило, вызывает только положительные эмоции. А через пару-тройку лет и десятки тысяч километров? Стоит ли покупать такую машину с пробегом? Этот вопрос исследует эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, собрав отзывы покупателей различных кроссоверов из КНР.

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