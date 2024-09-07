Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Москве

Михаил Мишустин в дистанционном формате проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы.Председатель правительства подчеркнул важность участия граждан страны в голосовании на региональных и муниципальных выборах.
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