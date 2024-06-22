Богомаз: силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника под Брянском

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника в небе над Трубчевским районом Брянской области, детали приводит губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
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