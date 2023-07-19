Актер Джордж Клуни призвал бороться с ЧВК "Вагнер" и создать коалицию против нее

джордж клуни -- идиот и придурок. По его мнению только америка может заниматься всякой уйнёй во всем мире, но клуни этого не видит, ему повылазило. Совсем уже йоб....ся на старости лет. Ему то какое до этого дело?

Игорь Булгаков

Очередного долбо...клоуна понесло по кочкам, в вопросы "угроз для мира во всем мире, прав человека и эффективного управления"... чем управлять собрался, Клуни- Африка не велосипед. Опять же нашел крайних - ЧВК Вагнер... А как насчет свидетельств о зверствах и бесчинствах, учиненных в разных африканских странах и военнослужащими из Франции, Индии, США, Пакистана и официальными интернациональными миротворческими контингентами ООН- "голубыми касками". Из инета:"В 2015 году в докладе Управления служб внутреннего надзора ООН (OIOS) говорилось, например, о 480 доказанных случаях сексуальной эксплуатации, совершенных миротворцами ООН в Африке с 2008 по 2013 год, треть из них касалась детей. "Миротворцы ООН чаще воспринимаются как часть проблемы торговли людьми, а не как часть решения", – говорилось в заявлении департамента миротворчества ООН еще в 2004 году." ЧВК Вагнер в те годы и не было в Африке. Или опять "вы не понимаете, это-другое"? Короче, Клуни, будь тем, кто ты есть- актером и не суй свой нос туда, где ты- никто.