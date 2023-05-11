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«Ъ»: российские производители смартфонов используют MicroG для обхода ограничений Google

«Ъ»: российские производители смартфонов используют MicroG для обхода ограничений Google

Компания Google отказывает российским производителям смартфонов в получении лицензии на Google Mobile Services (GMS), по данной причине производители используют сервис MicroG для обхода ограничений, сообщает газета Коммерсант со ссылкой на источник.

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