Россия и Киргизия усилят взаимодействие в школьном образовании

Совет Федерации одобрил ратификацию Соглашения между российским Правительством и кабмином Киргизской Республики об условиях деятельности общеобразовательной организации, согласно которому в городе Бишкеке заработает школа «Газпром-Кыргызстан».
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