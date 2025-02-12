Разгром «гнезда либерализма»: США отказываются от мягкой силы в пользу жесткого насилия

После реформы Трампа агентство станет эффективным и куда более опасным для России Сергей Аксёнов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Дмитрий Еловский Константин Блохин Агентство США по международному развитию (USAID) в своей работе не учитывает интересы страны, а иногда даже подрывает работу властей, заявил глава американского Госдепартамента Марко Рубио, которого Дональд Трамп назначил временным руководителем USAID.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии