БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Разгром «гнезда либерализма»: США отказываются от мягкой силы в пользу жесткого насилия

Разгром «гнезда либерализма»: США отказываются от мягкой силы в пользу жесткого насилия

После реформы Трампа агентство станет эффективным и куда более опасным для России Сергей Аксёнов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Дмитрий Еловский Константин Блохин Агентство США по международному развитию (USAID) в своей работе не учитывает интересы страны, а иногда даже подрывает работу властей, заявил глава американского Госдепартамента Марко Рубио, которого Дональд Трамп назначил временным руководителем USAID.

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