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10 cамых приятных симптомов смертельных заболеваний

10 cамых приятных симптомов смертельных заболеваний

Даже у самых отвратительных болезней бывают свои хорошие стороны. Человеком на этой планете принято называть такое хлипкое и чахлое создание, что поневоле задаешься вопросом: неужели нельзя было спроектировать нас хоть капельку понадежнее? Если уж мы цари природы и венцы творения, то нельзя ли было чуть-чуть подкрутить нам кровоснабжение, отладить иммунитет, нарастить экзоскелетик, пусть самый завалящий? Описания тысяч наших болезней, неполадок и других загадочных странностей заполняют многотомные медицинские энциклопедии, но не проходит и недели, чтобы не было обнаружено очередное смертоносное дрянцо, доселе неизвестное науке, но вполне пригодное для изничтожения подходящего гомо сапиенс в рекордные сроки.

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