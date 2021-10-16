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Новый премьер Японии заявил о намерениях посетить США

Новый премьер Японии заявил о намерениях посетить США

Новый глава правительства Японии Фумио Кисида заявил о намерениях поехать в США для переговоров с американским президентом Джо Байденом еще до конца 2021 года, сообщает газета Yomiuri.

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