Когда могут повысить ставку по действующей ипотеке. Реальные случаи

Может ли вырасти ставка по действующей ипотеке с ростом ключевой? В каких случаях могут повысить ставку по льготной программе? Ответы на эти и другие вопросы читайте в нашем материале В большинстве случаев ставка по ипотечному договору фиксируется на все время действия кредита.
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