Похоже, что съемки фильма Mortal Kombat 2 завершились. Актеры устроили вечеринку Ка...

Похоже, что съемки фильма Mortal Kombat 2 завершились. Актеры устроили вечеринкуКажется, съемки фильма «Мортал Комбат 2» подошли к концу, о чем свидетельствуют недавно выложенные в сеть фотографии, на которых актеры устроили вечеринку.
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