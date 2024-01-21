Похоже, что съемки фильма Mortal Kombat 2 завершились. Актеры устроили вечеринку Ка...

Похоже, что съемки фильма Mortal Kombat 2 завершились. Актеры устроили вечеринкуКажется, съемки фильма «Мортал Комбат 2» подошли к концу, о чем свидетельствуют недавно выложенные в сеть фотографии, на которых актеры устроили вечеринку.