Красные поворотники в фонарях вне закона? Глава ГАИ поставил точку в этом вопросе

Вопрос от читателя «За рулем»:– Присматриваю BMW из Америки. Задние поворотники у нее красные. Не придется ли потом менять фонари, если ГАИ будет штрафовать?Арсений, Московская область – Менять фонари не придется.
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