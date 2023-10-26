Добро пожаловать на официальный канал застройщика микрорайона «Жигулина роща»! ЖИГУЛИНА РОЩА - один из крупнейших жилых комплексов Крыма ▶️ детские площадки, уличные тренажеры, поле для мини футбола, баскетбольные площадки, прогулочный бульвар, амфитеатр ▶️ контроль доступа, видеонаблюдение, консьерж сервис ▶️ многоуровневый паркинг на 5500 мест ▶️ более 10 000 квартир Сформированная инфраструктура микрорайона Жигулина Роща это: ✅ крупнейший ТЦ "Меганом" в шаговой доступности ✅ 4 детских сада, 1 школа ✅ остановки общественного транспорта в любое направление города ✅ 40 минут до ближайшего пляжа ✅ 10 минут до аэропорта ✅ 5 минут до железнодорожного вокзала Официальный канал застройщика здесь! Подпишитесь, чтобы следить за аДобро пожаловать на официальный канал застройщика микрорайона «Жигулина роща»! ЖИГУЛИНА РОЩА - один из крупнейших жилых комплексов Крыма ▶️ детские площадки, уличные тренажеры, поле для мини футбола, баскетбольные площадки, прогулочный бульвар, амфитеатр ▶️ контроль доступа, видеонаблюдение, консьерж сервис ▶️ многоуровневый паркинг на 5500 мест ▶️ более 10 000 квартир Сформированная инфраструктура микрорайона Жигулина Роща это: ✅ крупнейший ТЦ "Меганом" в шаговой доступности ✅ 4 детских сада, 1 школа ✅ остановки общественного транспорта в любое направление города ✅ 40 минут до ближайшего пляжа ✅ 10 минут до аэропорта ✅ 5 минут до железнодорожного вокзала Официальный канал застройщика здесь! Подпишитесь, чтобы следить за акциями и новостями.