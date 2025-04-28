51 украинский БПЛА уничтожен над Курской и другими областями за 3 часа

Министерство обороны России сообщает о ликвидации 51 украинского беспилотника самолетного типа. Инциденты произошли над Курской, Орловской, Белгородской областями, Крымом и Черным морем с 20:20 до 23:00 по московскому времени 28 апреля.
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