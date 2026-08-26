Трамп «открыл» судоходство через Ормузский пролив, Иран это отрицает

Президент США Дональд Трамп заявил о восстановлении судоходства через Ормузский пролив. По словам Трампа, после июльских ударов по иранским радарам и системам наблюдения американские силы проводят через пролив по 15–20 танкеров в сутки, перевозящих до 10 млн баррелей нефти за ночь — около половины довоенного объёма.