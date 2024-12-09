Омбудсмен Володарский: ЕГЭ в будущем заменит искусственный интеллект

Российские вузы недовольны результатами ЕГЭ, несмотря на существующие плюсы. В будущем от экзаменов в такой форме в России откажутся в пользу цифрового портфолио и привлечения искусственного интеллекта, считает председатель комиссии по образованию Научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.