Омбудсмен Володарский: ЕГЭ в будущем заменит искусственный интеллект

Российские вузы недовольны результатами ЕГЭ, несмотря на существующие плюсы. В будущем от экзаменов в такой форме в России откажутся в пользу цифрового портфолио и привлечения искусственного интеллекта, считает председатель комиссии по образованию Научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
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