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Лионель Месси: «Каждый «Золотой мяч» особенный, но самые важные титулы – командные. Признание приятно, но без команды это было бы невозможно»

Лионель Месси: «Каждый «Золотой мяч» особенный, но самые важные титулы – командные. Признание приятно, но без команды это было бы невозможно»

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины стал обладателем приза в 8-й раз в карьере. Месси выиграл чемпионат мира в Катаре, став лучшим игроком турнира.

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