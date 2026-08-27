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Русские дроны «залетают четко в форточки украинских инженеров» – укро-оборонщик

Русские дроны «залетают четко в форточки украинских инженеров» – укро-оборонщик

Россия охотится на специалистов, задействованных в украинском военном производстве. Об этом в эфире видеоблога OSN UA заявил офицер ВВС запаса, директор оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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