Туляк Алексей Эрк стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах

Председатель Общественной палаты Тульской области, главврач областной стоматологической поликлиники и главный внештатный врач стоматолог региона Алексей Эрк официальном стал доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.
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