Луна во снах и наяву: культурная афиша мая

«Наши двери всегда закрыты» 20 апреля — 31 августа Студия «Тихая», Нижний Новгород Студия «Тихая», задуманная и открытая художником Артемом Филатовым в Нижнем Новгороде 10 лет назад, весной 2015 года, отмечает юбилейный год большой выставкой «Наши двери всегда закрыты».
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