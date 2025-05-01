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Луна во снах и наяву: культурная афиша мая

Луна во снах и наяву: культурная афиша мая

«Наши двери всегда закрыты» 20 апреля — 31 августа Студия «Тихая», Нижний Новгород Студия «Тихая», задуманная и открытая художником Артемом Филатовым в Нижнем Новгороде 10 лет назад, весной 2015 года, отмечает юбилейный год большой выставкой «Наши двери всегда закрыты».

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