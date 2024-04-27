В РФ начнут выпускать биосовместимые зубные импланты

Специалисты Уральского федерального университета и Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН предложили оригинальную технологию производства керамических коронок и имплантатов зубов из диоксида циркония.
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